Lebaran 2023, Yuk Kerjakan 7 Amalan Utama Rasulullah SAW Berikut

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 7 amalan utama Rasulullah SAW yang bisa dilakukan saat Lebaran 2023 nanti. Pemerintah telah menetapkan Idulfitri tahun ini jatuh pada Sabtu 22 April 2023.

Berbeda dengan Pemerintah, organisasi masyarakat (ormas) Islam Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran 2023 jatuh pada hari ini, Jumat 21 April 2023. Meski terdapat perbedaan, baik Pemerintah maupun Muhammadiyah mengajak umat untuk saling toleransi.

Kaitannya dengan momen lebaran tersebut, kita bisa mengerjakan 7 amalan utama Rasulullah sebagai cara meneladani junjungan kita tersebut. Sumber informasi tentang amalan Nabi tersebut terungkap dalam buku How Did the Prophet & His Companions Celebrate Eid? yang diulas Muhammad Zunus dari Kementerian Agama (Kemenag).

7 amalan utama Rasulullah saat Idulfitri

Berikut selengkapnya, dilansir dari laman Kemenag:

1. Memperbanyak takbir

Nabi SAW memperbanyak takbir saat malam terakhir Ramadhan dan pada pagi hari di tanggal 1 Syawal keesokan harinya. Takbir ini bisa dilakukan di mana saja baik di masjid, musala, rumah, dan sebagainya.

Berikut contoh bacaan takbir yang utama menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dalam bukunya, Tuhfah al-Muhtaj, juz 3, halaman 54:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

