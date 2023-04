5 Amalan untuk Muliakan Malam Nuzulul Qur'an, Berlombalah Dapat Pahala Berlipat

PIKIRAN RAKYAT - Peristiwa turunnya Al-Qur'an ke muka bumi menjadi sejarah penting bagi umat manusia, khususnya Muslim. Kitab suci yang menjadi the guide of life atau petunjuk hidup ini diturunkan secara berangsur-angsur, tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari pada Nabi Muhammad SAW.

Nuzulul Qur'an acap kali diperingati pada 17 Ramadhan sebagaimana tafsir Masyuril Khamis yang membedah Q.S. Al Anfaal ayat 41. Dalam surat tersebut, terdapat arti "Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan" yang di mana Furqan dimaknai sebagai pembeda antara haq dengan yang batil sebagaimana nama lain dari Al-Qur'an.

Keterangan waktu diturunkannya Al-Qur'an, dalam tafsir tersebut merujuk pada waktu bertemunya kaum Quraisy dan Muslim dalam perang Badar, sebagaimana tertulis dalam sejarah 17 Ramadhan 610 Masei. Dari tafsir itu mengapa, malam Nuzulul Qur'an kerap diperingati setiap malam 17 Ramadhan dan disetujui oleh beberapa ulama.

Adapun Q.S. Al Anfaal ayat 41 berbunyi

۞ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu," Q.S. Al Anfaal ayat 41.

Baca Juga: Bulan Ramadhan, Bulan Doa

Meski demikian, terlepas dari tanggal pasti Nuzulul Qur'an, umat Muslim perlu meyakini bahwa Ramadhan adalah waktu di mana Allah menurunkan Al-Qur'an seperti yang telah tertuang dalam Q.S. Al Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ