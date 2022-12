Gunung Semeru Erupsi, Berikut Doa Anjuran Rasulullah Ketika Terjadi Bencana Alam, Lengkap dengan Tulisan Latin

PIKIRAN RAKYAT - Berikut doa yang dianjurkan Rasulullah ketika terjadi bencana gunung erupsi untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Gunung Semeru pada Minggu, 4 Desember 2022 kembali mengeluarkan erupsi disertai guguran awan panas sejak pukul 02.46 WIB, berdasarkan hasil pantauan PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Kolom erupsi Gunung Semeru dilaporkan mencapai 1.500 meter di atas puncak. Awan panas yang bergururan berasal dari tumpukan material ujung lidah lava dari puncak Kawan Jonggring Seloko.

Status Gunung Semeru di Jawa Timur dinaikkan menjadi level 4 alias awas pada Minggu, 4 Desember 2022 pukul 12.00 WIB. Adapun, sejak 16 Desember 2021 status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga.

Ketika terjadi bencana erupsi gunung api, umat muslim dianjurkan membaca doa berlindung dari bahaya. Doa ini dirangkum dari kitab Al-Adzkâr karya Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi.

Dalam konteks bencana erupsi gunung, doa ini bisa dipahami sebagai permohonan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bahaya longsoran muntahan vulkanik, terbakar oleh panas material letusan gunung.

Doa memohon perlindungan

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allâhumma innî a‘ûdzubika minal hadmi wa a‘ûdzubika minat taraddî wa a‘ûdzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a‘ûdzubika an yatakhabbathanîsy syaithânu ‘indal maut wa ‘aûdzubika an amûta fî sabîlika mudbiran wa a‘ûdzubika an amûta ladîghan