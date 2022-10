15 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 2022 Cocok Dibagikan ke Grup WA Keluarga, Teman hingga Sahabat

PIKIRAN RAKYAT – Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H atau 2022 M jatuh tepat pada 8 Oktober 2022.

Maulid Nabi Muhammad SAW 2022 menjadi momen spesial bagi umat islam di seluruh dunia. Pasalnya, kelahiran manusia agung itu membawa cahaya petunjuk untuk menyelamatkan umat manusia.

Pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW 2022 pulalah, kita seyogyanya mempererat tali silaturahmi dengan saling mengirimkan ucapan selamat kepada keluarga, sahabat, rekan dan tetangga.

Namun adakalanya kita sulit merangkai kata sehingga membutuhkan inspirasi. Oleh karena itu, Pikiran-rakyat.com membagikan inspirasi ucapan atau quotes Maulid Nabi Muhammad SAW 2022 berikut ini.

1. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah momen kebahagiaan umat manusia, karena kehadirannya membawa pelita penyelamat yang membimbing umat manusia keluar dari kegelapan. Mari perbanyak Shalawat di hari yang berbahagia ini. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 2022. Shollu ‘Alaih.

2. Ya Rasulullah, tiada yang kau berikan selain cinta, kasih sayang serta akhlak mulia. Engkau adalah teladan dan penerang jiwa bagi para umatnya. Selamat Hari Maulid Nabi SAW 12 Rabiul Awal 1444 H.

3. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa cahaya kebahagiaan. Tingkah lakunya menjadi suri tauladan paling agung untuk umat Islam. Mari kita agungkan nabi terakhir Muhammad SAW dengan memperbanyak Shalawat. Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Shollu ‘Alaih.

