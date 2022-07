Bacaan Sholawat Sebelum Tidur: Tidak Akan Mati Seseorang Kecuali Sebelum Bertemu Rasulullah SAW

PIKIRAN RAKYAT - Habib Quraisy Bin Qosim Baharun atau akrab disapa Habib Quraisy Baharun membocorkan ada satu sholawat yang jika dibaca sebelum tidur akan mendatangkan anugerah dan kebaikan yang melimpah.

Sholawat ini bahkan disebut bisa membuat seseorang melihat Rasulullah SAW sebelum dirinya meninggal dunia.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Syaikh Husain Muhammad Syaddad Ba'Umar dalam kitabnya Kafiyat al-Wushul Liru'yat Sayyidina al-Rasul Muhammad SAW yang berbunyi:

"Sesungguhnya salah satu bacaan utama yang banyak diucapkan oleh orang-orang saleh adalah bacaan salawat al 'alil qodri yang barang siapa membacanya terus menerus pada malam jum’at meskipun satu kali, niscaya akan tersingkap baginya ruh yang menyerupai ruh Rasulullah SAW , ketika dia akan meninggal dan masuk ke dalam kubur. Dia akan melihat bahwa Nabi saw sendiri yang menguburkannya atau memasukkannya ke liang lahat."

Baca Juga: Doa Awal Tahun Hijriah, Lengkap dengan Teks Latin, Arti, dan Makna yang Dikandungnya

Selain itu, Al Imam As Suyuti Rahimahulahu ta’ala dan Al Imam As SyekhYusuf An Nabhani di dalam kitabnya juga menyebut tentang salah satu khasiat daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Kabarnya barang siapa yang membaca 7 balik sholawat ini niscaya tidak akan mati orang tersebut terkecuali sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.

Artinya, orang yang gemar membaca sholawat ini dijanjikan akan bertemu dengan Rasulullah setidaknya satu kali seumur hidup.

Sholawat sebelum tidur ini juga akan memberi kebaikan yang melimpah jika dibaca 100 kali pada malam Jumat.