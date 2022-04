Teks Ceramah Ramadhan 2022, Menjadi Pribadi As-Syakur

PIKIRAN RAKYAT - Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, "Sesungguh­nya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS Ibrahim ayat 7)

Terkait dengan ayat ini Ibnu Katsir memberikan ilustrasi yang sangat menarik,“ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi, namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji kurma. Datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya."

Dalam riwayat lain dikisahkan bahwasanya dua orang sahabat Nabi saw menemui ummul mu'minin Aisyah radhiyallaahu ‘anha (r.a.) dan meminta beliau menggambarkan salah satu kepribadian Rasulullah saw yang mengesankannya. Aisyah r.a. kemudian bercerita bahwa suatu malam Rasulullah saw mengunjunginya dan berbaring disisinya.

Tidak lama kemudian beliau saw meminta izin untuk menegakkan salat. Rasulullah saw kemudian berwudhu lalu berdiri di dekat pembaringan Aisyah r.a. Dalam berdirinya Rasulullah saw menangis, kemudia beliau turun rukuk dan tangisan beliau masih berlanjut, lalu beliau I’tidal dan sujud. Dalam keadaan sujud tangisannya berketerusan dengan derasnya. Hingga sepanjang shalatnya beliau tiada berhenti berurai air mata sampai membasahi wajahnya yang mulia. Setelah selesai, Aisyah r.a. bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan kemudian,” Rasululah saw menjawab,”Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur (‘abdan syakuuraa) dan mengapa aku tidak melakukannya?” jawab Rasulullah.

Bayangkan betapa tingginya akhlak beliau saw, hidupnya penuh perjuangan, hampir sepanjang hayatnya diliputi ujian dakwah dalam menyebarkan hidayah kepada ummat manusia, Yang beliau terima seringkali didustakan, dihinakan, diperangi dan hendak dihilangkan dari muka bumi, namun beliau masih bersyukur kepada Allah swt.

Ada tiga tingkatan syukur, yaitu yasykur, syakir dan syakur . Yasykur merujuk pada upaya senantiasa dilakukan oleh seorang mu’min untuk mensukuri karunia dan kenikmatan yang Allah swt berikan kepadanya; Syakir merujuk kepada orang yang selalu mensyukuri apapun yang diberikan Allah swt kepadanya, baik yang menyenangkan ataupun yang berupa ujian, baik suka maupun duka; Syakur merujuk kepada mu’min yang sifat syukur sudah menjadi pribadinya, terinternalisasi menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindakannya.

Di bulan Ramadan ini, Allah swt berikan nikmat dan karunia terbesar kepada kita, yaitu iman islam sehingga kita masih bisa memenuhi seruan-Nya untuk melakukan shaum dan berbagai ibadah Ramadan lainnya. Tanpa karunia iman islam tersebut kita menjadi manusia yang tidak ada artinya, tidak berharga dan sama dengan makhluk lainnya yang tidak beriman. Untuk itu syukur nikmat iman yang bisa kita lakukan adalah dengan rido atas segala ketentuan-Nya baik berupa kelimpahan ataupun ujian, kita benarkan dan terima dengan lapang jiwa dan tunduk hati kita, dengan ungkapan lisan yang baik dan dengan perbuatan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah swt. Semoga di Ramadan ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi ‘abdan syakura.***

(Dr. Asep Dudi S, S.Ag., M.Pd. – Dosen/Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba).