Hari Buku Sedunia 23 April 2022: Tabir Manuskrip Voynich, Buku Ilustrasi Paling Misterius di Dunia

PIKIRAN RAKYAT – Hari Buku Sedunia jatuh setiap tanggal 23 April. Bukan sembarangan hari peringatan, tentu ada hal menarik dan sejarah tentang kehadiran sebuah buku. Satu dari banyak yang menarik adalah Manuskrip Voynich.

Manuskrip ini berisi gambar ilustrasi misterius yang sulit dipecahkan, bahkan oleh para peneliti.

Ada seutas artikel berjudul, The Voynich Manuscript: Has an Egyptologist managed to unravel the secrets of the world's most mysterious book? ditulis oleh Katy Gillnet di situs The National News pada 18 Juni 2020.

Artikel itu berisi hasil penelitian dari para peneliti selama bertahun-tahun. Egyptolog atau ahli Mesir Kuno Jerman, Rainer Hannig, percaya bahwa dirinya mungkin telah memecahkan misteri manuskrip yang penuh misteri ini.

Egyptolog itu telah berhasil menguraikan bagian-bagian dari Manuskrip Voynich, yaitu sebuah dokumen misterius yang disimpan di Universitas Yale yang terdiri atas tulisan tangan yang elegan dan gambar-gambar aneh yang tidak pernah dapat dipahami oleh siapa pun.

Ada banyak upaya di masa lalu untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh teks unik kodeks bergambar itu, tetapi semuanya gagal.

Manuskrip Voynich, buku ilustrasi paling misterius di dunia.

Manuskrip Voynich tersebut terdiri dari campuran huruf Latin, angka Arab, dan karakter lain yang tidak diketahui. Namun, Rainer Hannig, dari Museum Roemer dan Pelizaeus di Hildesheim, Jerman percaya bahwa dia menemukan bahasa yang didasarkan pada bahasa Ibrani.