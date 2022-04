Teks Ceramah Ramadhan 2022, Memaksimalkan Keuntungan Produksi Takjil di Bulan Ramadhan

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai seorang muslim, tentu bulan Ramadhan merupakan momentum yang sangat di nanti-nanti baik itu ibadahnya, maupun tradisi-tradisi yang biasanya hanya terlaksana pada bulan ramadhan saja.

Salah satu tradisi yang hanya ada di bulan ramadhan saja yaitu berburu takjil. Tradisi takjil yang sangat populer di bulan Ramadhan diartikan sebagai hidangan untuk berbuka puasa, terutama makanan dan minuman manis yang disantap sebelum berlanjut ke menu utama. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), takjil berarti mempercepat (buka puasa). Oleh karena tingginya konsumen Takjil itu sendiri, tidak heran jika banyak produsen takjil yang berlomba-lomba untuk berjualan di setiap bulan ramadhan. Dan dalam artikel kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mengoptimalisasi keuntungan dari suatu produksi takjil dalam kurun waktu 1 bulan.

Untuk mengetahui keuntungan dari produksi takjil di bulan ramadhan maka kita perlu mengetahui variabel dari produksi takjil, kemudian mengetahui fungsi tujuan, dan menentukan fungsi batasan. Ada dua cara untuk mengoptimalisasi keuntungan dari produksi takjil sebagai berikut :

1. Menggunakan Metode Simpleks

Metode simpleks adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 (dua) sampai multivariable.

2. Menggunakan Software POM-QM for Windows

Software POM-QM for Windows adalah sebuah software yang dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan pihak manajemen untuk mengambil keputusan di bidang produksi dan pemasaran. Aplikasi ini merupakan tools yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari bentuk pemodelan dengan bentuk kuantitatif.

Program POM-QM for Windows ini digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah maksimum dan minimum, sehingga dengan bantuan modul tersebut, berbagai masalah dalam Research Operation dapat diselesaikan dengan cepat.



Langkah-langkah penggunaan POM-QM for Windows

1. Siapkan kasus suatu produksi takjil, semisal akan dipecahkan suatu masalah linier programming maka langkah kerjanya adalah:

- Tentukan fungsi tujuannya apakah kasus maksimum atau minimum

- Berapa jumlah variabel yang ada

- Berapa jumlah fungsi batasan yang ada

2. Masukkan kasus tersebut ke dalam komputer

3. Lakukan pengecekan pada kasus bila terjadi kesalahan input

4. Lakukan perhitungan dan lihat hasilnya dengan mengklik tombol SOLVE

5. Tampilkan hasil-hasil perhitungan

6. Simpan masalah atau datanya

7. Menjalankan POM-QM For Windows

Aplikasi POM-QM for Windows ini bekerja dengan menggunakan metode Simpleks tetapi tanpa harus menghitung manual kita dapat memperoleh hasil yang akurat dari keuntungan suatu produksi takjil dalam kurun waktu tertentu. (Usti Amaliah/Mahasiswa Angkatan 2019, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung)***