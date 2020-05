Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 30: Wabah Virus Corona jadi Jalan Baiti Jannati

View this post on Instagram

Mewabahnya Virus Corona di belahan bumi, termasuk Indonesia, menjadi bahasan Ceramah Tarawih (Cetar) Ramadhan 1441 H edisi 30. . Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag, memaknai positif atas wabah yang ditakdirkan Allah pada kondisi saat ini. . Kang Tata, sapaannya, menjelaskan anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran Virus Corona ini menjadi jalan setiap kita untuk lebih berkualitas selama di rumah. . Termasuk, kesempatan mewujudkan keinginan kita bersama, yakni Baiti Jannati. Berikut ulasannya. . Vid. Editor: Gesang/PR . #cetar #ceramah #tarawih #ramadhan #berkah #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat