Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 27: Kenali 3 Ciri Orang Beriman

Ceramah Tarawih (Cetar) Ramadhan 1441 H, mengurai bagaimana tiga ciri orang beriman. . Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Dr.H. Ateng Ruhendi, M.Pd secara lugas menjelaskan definisi iman pada Allah hingga pada ciri-ciri orang beriman. Berikut ulasannya! . Vid. Editor: Gesang/PR . #cetar #ceramah #tarawih #ramadhan #berkah #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat