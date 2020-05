Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 26: Beruntungnya Dekat dan Akrab Bersama Alquran

View this post on Instagram

Secara jelas dan mudah dipahami, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. H. Ahmad Sarbini M, Ag menjelaskan, tentang tiga ciri orang yang mencintai Alquran. . Betapa beruntungnya bagi siapa saja yang benar-benar mencintai Alquran. Dalam setiap kehidupannya selalu mendapat petunjuk dan tahu jalan keluar jika dalam ujian Allah. . Tak hanya semasa hidup, kelak di akhirat akan mendapat syafaat Alquran sebagaimana janji Allah dan Sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Seperti apa jelasnya, berikut ulasannya!