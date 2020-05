Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 23: Sesungguhnya Manusia Bersegera Menuju Allah

View this post on Instagram

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. H. Ahmad Sarbini M, Ag turut memberi tausiah dalam Ceramah Tarawih (Cetar) Ramadhan 1441 H. . Karakteristik ketakwaan menjadi materi ceramah yang disampaikan Ahmad Sarbini. . Disebutkannya, taqwa adalah kemampuan seseorang untuk selalu mampu mengedepankan kehendak Allah di atas kehendak dirinya sendiri. . Vid. Editor: Gesang/PR . #cetar #ceramah #tarawih #ramadhan #berkah #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat