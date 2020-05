Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 20: Memetik Untung di Balik Masalah

View this post on Instagram

Dalam menjalani kehidupan banyak sekali ujian yang harus dihadapi dan diselesaikan. . Ujian yang tampak di depan, pantang untuk ditinggalkan atau dihindari. . Ceramah Tarawih (Cetar) Ramadhan 1441 H, pencemah dari Daarul Qur'an, Ustad Sobri menganalogikan masalah dan cara penyikapan pada tiga bahan yang ada di dapur. . Telur, kentang, dan kopi menjadi analogi dalam menyelesaikan masalah. . Ustad Sobri menjelaskan dalam setiap ujian akan ada hikmah, termasuk menjadi penggugur dosa. . Vid. Editor: Gesang/PR . #cetar #ceramah #tarawih #ramadhan #berkah #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat