Cetar Ramadhan 1441 H Edisi 18: Kisah Limpahan Makanan Saat Menjamu Ahlus Suffah

View this post on Instagram

Memberi dalam keadaan lapang, itu biasa. Namun, jika mau berbagi di saat sempit, hal itu sesungguhnya merupakan jalan kebaikan yang akan dirasakan diri kita sendiri. . Pada Ceramah Tarawih (Cetar) Ramadhan 1441 H edisi 18 ini, Penceramah dari Daarul Qur'an, Ustad Hendy, menceritakan kebiasaan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam yang selalu berbagi di semua kondisi. . Ustad Hendy mengulas tema "Jangan Takut Membantu" pada Cetar Ramadhan 1441 H, Minggu 10 Mei 2020. . Jangan ragu membantu, bukan hanya di saat kita mampu. Bahkan, di saat kita sedang tidak mampu mengulurkan tangan, memberikan kepada yang membutuhkan sebiji kurma, itu nanti akan menjadi saksi yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka. . Vid. Editor: Gesang/PR . #cetar #ceramah #tarawih #ramadhan #berkah #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat