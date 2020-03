Alternative Voices in Muslim Southeast Asia, Menghadirkan Kembali Suara Progresif Islam ke Tengah

Diskusi dan bedah buku bertajuk "Alternative Voices for Muslim in Southeast Asia" pun mencoba membawa ide Progresif Islam sebagai penawar. Menghadirkan tiga pembicara yakni Dr. Azhar Ibrahim dari Departmen Malay Studies, National University of Singapore, Dr. Norshahril Saat dari ISEAS-Yusuf Ishak Institute, Singapura, dan Dr. Najib Burhani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diskusi ini memang membawa wacana perlunya ide Progresif Islam masuk ke tengah.

DISKUSI dan bedah buku bertajuk Alternative Voices for Muslim in Southeast Asia, berlangsung di LIPI, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020.* /ISTIMEWA