Khutbah Jumat 14 Januari 2022, Persiapkan Bekal Sebelum Ajal Menjemput

Asytari Fauziah
- 13 Januari 2022, 22:00 WIB
Inilah khutbah Jumat untuk 14 Januari 2022, salah satunya adalah soal persiapkan bekal sebelum kematian tiba.
Inilah khutbah Jumat untuk 14 Januari 2022, salah satunya adalah soal persiapkan bekal sebelum kematian tiba. /

PIKIRAN RAKYAT - Pada shalat Jumat biasanya yang wajib dibawakan adalah khutbah khususnya untuk 14 Januari 2022.

Berbagai tema bisa dibawakan pada khutbah Jumat pada 14 Januari 2022.

Salah satu tema khutbah Jumat 14 Januari 2022 adalah soal mempersiapkan bekal sebelum kematian.

Apakah bekal yang bisa dipersiapkan umat muslim sebelum kematian?

Baca Juga: Chika dan Mayang 'Kabur' Saat Haji Faisal Datang ke Podcast Nikita Mirzani, Manager: Mereka Mual

Simak selengkapnya dalam khutbah Jumat 14 Januari 2022 di bawah ini seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Kemenag.

Khutbah Pertama

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْه ُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اما بعـد
قال الله تعالى: اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

Maasyiral muslimin rakhimakumullah!

Halaman:
1
2
3
4
5

Editor: Asytari Fauziah

Sumber: Kemenag

Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Khutbah Jumat 14 Januari 2022, Persiapkan Bekal Sebelum Ajal Menjemput

Khutbah Jumat 14 Januari 2022, Persiapkan Bekal Sebelum Ajal Menjemput

13 Januari 2022, 22:00 WIB
Tata Cara Salat Jenazah yang Dilakukan Nabi Muhammad SAW

Tata Cara Salat Jenazah yang Dilakukan Nabi Muhammad SAW

12 Januari 2022, 20:40 WIB
Tata Cara Salat Khauf, Lengkap dengan Dalil dan Pengertiannya

Tata Cara Salat Khauf, Lengkap dengan Dalil dan Pengertiannya

12 Januari 2022, 20:10 WIB
419 Jemaah Umrah 2022 Sudah Diberangkatkan, Kemenag: Jaga Kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

419 Jemaah Umrah 2022 Sudah Diberangkatkan, Kemenag: Jaga Kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

9 Januari 2022, 15:18 WIB
Umrah Tahun Ini Jadi Penentu Pelaksanaan Haji, Kemenag Tetapkan One Gate Policy

Umrah Tahun Ini Jadi Penentu Pelaksanaan Haji, Kemenag Tetapkan One Gate Policy

9 Januari 2022, 14:24 WIB
Ketua MUI Ingatkan Jemaah Salat Jumat: Khutbah Wajib Didengar, Harus Diam Saat Khatib Naik

Ketua MUI Ingatkan Jemaah Salat Jumat: Khutbah Wajib Didengar, Harus Diam Saat Khatib Naik

9 Januari 2022, 07:04 WIB
Ibadah Umrah bagi Jemaah Indonesia Segera Dibuka, Kemenag Imbau Ketatkan Prokes

Ibadah Umrah bagi Jemaah Indonesia Segera Dibuka, Kemenag Imbau Ketatkan Prokes

7 Januari 2022, 18:50 WIB
Boneka Arwah atau Spirit Doll, Efek Klenik dan Manusia yang Kesepian atau Bisnis Semata?

Boneka Arwah atau Spirit Doll, Efek Klenik dan Manusia yang Kesepian atau Bisnis Semata?

7 Januari 2022, 13:32 WIB
Dibuka 8 Januari, Berikut Edaran Kemenag Terkait Ibadah Umrah

Dibuka 8 Januari, Berikut Edaran Kemenag Terkait Ibadah Umrah

7 Januari 2022, 08:28 WIB
Ketentuan Bagian-bagian Ahli Waris Bagian Kelompok Ketiga: Zawil Arham

Ketentuan Bagian-bagian Ahli Waris Bagian Kelompok Ketiga: Zawil Arham

3 Januari 2022, 19:30 WIB

Terpopuler

1

Tersiar Video Syur 61 Detik Mirip Nagita Slavina, Raffi Ahmad Minta Waktu untuk Klarifikasi, Ada Apa?
2

Hard Gumay Khawatir dengan Rumah Tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar, Ucapan Satria Ada Benarnya?
3

Otak Demo Donasi Gala Sky Sudah Dikantongi, Marissya Icha: Bangkai
4

Kecewa Doddy Sudrajat Besar-Besarkan Soal Donasi Rumah Gala Sky, Marissya Icha: Buat Apa Kaya Gini?
5

Bermodal Selfie Tiap Hari, Ghozali Everyday Mampu Hasilkan Uang Rp8 Miliar
6

Lesti Kejora Menyesal Jadi Ibu Muda hingga Salahkan Rizky Billar? Fakta Baru Terbongkar
7

Ustaz Subki Sebut Butuh Keajaiban untuk Sembuhkan Tukul Arwana: Ada Takdir Terbaik
8

Ukir Sejarah, Jenderal Dudung Abdurachman Jadi KSAD Pertama Terbangkan Helikopter Serang Apache Buatan AS
9

Bongkar Alasan Cerai dengan Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny: Gue yang Salah!
10

Predator Seks Herry Wirawan Dituntut Mati, Puan Maharani: Kita Hargai Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Pikiran Rakyat Media Network

Vox Timor

Raffi Ahmad Bantah Video Syur 61 Detik Bukan Nagita Slavina

Raffi Ahmad Bantah Video Syur 61 Detik Bukan Nagita Slavina

14 Januari 2022, 00:30 WIB

Karawang Post

Update Info Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 Booster Kota Tangerang 14-16 Januari 2022

Update Info Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 Booster Kota Tangerang 14-16 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:29 WIB

Cianjurpedia

Jadwal Acara SCTV Hari Ini, Jumat 14 Januari 2022, Ada Film London Love Story 3 yang Dibintangi Dimas Anggara

Jadwal Acara SCTV Hari Ini, Jumat 14 Januari 2022, Ada Film London Love Story 3 yang Dibintangi Dimas Anggara

14 Januari 2022, 00:27 WIB

Karawang Post

Ramalan Harian Shio Kerbau, Jumat 14 Januari 2022

Ramalan Harian Shio Kerbau, Jumat 14 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:25 WIB

Media Purwodadi

Kode Redeem Free Fire Jumat, 14 Januari 2022: Update Dini Hari, Klaim Segera dan Dapatkan Hadiah dari Garena

Kode Redeem Free Fire Jumat, 14 Januari 2022: Update Dini Hari, Klaim Segera dan Dapatkan Hadiah dari Garena

14 Januari 2022, 00:25 WIB

Purwakarta Talk

Persib Bandung Tumbang, Bobotoh Soroti Taktik Hingga Hujani Tagar Rene Out

Persib Bandung Tumbang, Bobotoh Soroti Taktik Hingga Hujani Tagar Rene Out

14 Januari 2022, 00:24 WIB

Potensi Badung

Klasemen Terkini, Arema FC Puncaki Klasemen, Persib Bandung Bisa Terperosok ke Posisi 4, Persebaya Mengancam

Klasemen Terkini, Arema FC Puncaki Klasemen, Persib Bandung Bisa Terperosok ke Posisi 4, Persebaya Mengancam

14 Januari 2022, 00:24 WIB

Karawang Post

Update Info Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 Booster Kota Bogor 14-15 Januari 2022

Update Info Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 Booster Kota Bogor 14-15 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:23 WIB

Kabar Wonosobo

Angka Perkawinan Anak Wonosobo Turun, dari 2.018 ke 479 dalam 3 Tahun

Angka Perkawinan Anak Wonosobo Turun, dari 2.018 ke 479 dalam 3 Tahun

14 Januari 2022, 00:20 WIB

Sragen Update

Reaksi Benedict Cumberbatch Terhadap Spiderman: No Way Home dan Teaser Doctor Strange 2

Reaksi Benedict Cumberbatch Terhadap Spiderman: No Way Home dan Teaser Doctor Strange 2

14 Januari 2022, 00:20 WIB

Karawang Post

Ramalan Harian Shio Tikus, Jumat 14 Januari 2022

Ramalan Harian Shio Tikus, Jumat 14 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:19 WIB

Metro Lampung News

Promo TIX ID Buy 1 Get 1 Film Dear Nathan 14 Januari 2022 Ini Tips Trik Beli Tiket Online Supaya Berhasil

Promo TIX ID Buy 1 Get 1 Film Dear Nathan 14 Januari 2022 Ini Tips Trik Beli Tiket Online Supaya Berhasil

14 Januari 2022, 00:18 WIB

Literasi News

Jadwal Acara Indosiar Hari Jumat 14 Januari 2022, Live Liga 1 Madura United vs Bhayangkara, Persebaya vs PSM

Jadwal Acara Indosiar Hari Jumat 14 Januari 2022, Live Liga 1 Madura United vs Bhayangkara, Persebaya vs PSM

14 Januari 2022, 00:18 WIB

Karawang Post

Ramalan Karier Harian Zodiak Scorpio, Jumat 14 Januari 2022

Ramalan Karier Harian Zodiak Scorpio, Jumat 14 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:17 WIB

Rembang Bicara

Bacaan Doa dan Arti Mustajabah Datangkan Rezeki, Membaca Harus dengan Keyakinan Penuh

Bacaan Doa dan Arti Mustajabah Datangkan Rezeki, Membaca Harus dengan Keyakinan Penuh

14 Januari 2022, 00:16 WIB

Cianjurpedia

Jadwal Acara GTV Hari Ini Jumat 14 Januari 2022, Ada SpongeBob SquarePants dan Anak Jalanan A New Beginning

Jadwal Acara GTV Hari Ini Jumat 14 Januari 2022, Ada SpongeBob SquarePants dan Anak Jalanan A New Beginning

14 Januari 2022, 00:15 WIB

Kalbar Terkini

Kalah Tipis 0-1 Atas Bali United, Persib Bandung Turun Dari Posisi Puncak Klasemen Saat Ini

Kalah Tipis 0-1 Atas Bali United, Persib Bandung Turun Dari Posisi Puncak Klasemen Saat Ini

14 Januari 2022, 00:14 WIB

Mata Bandung

Mobile Legend Ladies, Belletron Era Yang Berada di Puncak klasemen Akan bertemu Tim Kuat Pada Upper Bracket

Mobile Legend Ladies, Belletron Era Yang Berada di Puncak klasemen Akan bertemu Tim Kuat Pada Upper Bracket

14 Januari 2022, 00:13 WIB

Karawang Post

Ramalan Karier Harian Zodiak Libra, Jumat 14 Januari 2022

Ramalan Karier Harian Zodiak Libra, Jumat 14 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:13 WIB

Sragen Update

Tanggal Rilis Eternals 2, Teori Baru Ungkap Kenapa Sekuel Ini Belum Tayang Juga dan Kemungkinannya

Tanggal Rilis Eternals 2, Teori Baru Ungkap Kenapa Sekuel Ini Belum Tayang Juga dan Kemungkinannya

14 Januari 2022, 00:12 WIB

Karawang Post

Seorang Wanita Jenguk Ardhito Pramono di Polres, Netizen Kaget dan Heboh

Seorang Wanita Jenguk Ardhito Pramono di Polres, Netizen Kaget dan Heboh

14 Januari 2022, 00:12 WIB

Cianjurpedia

Jadwal Acara SPOTV Hari Ini, Jumat 14 Januari 2022, Ada India Open 2022 dan Turnamen Tenis ATP 250 Sydney 2022

Jadwal Acara SPOTV Hari Ini, Jumat 14 Januari 2022, Ada India Open 2022 dan Turnamen Tenis ATP 250 Sydney 2022

14 Januari 2022, 00:12 WIB

Karawang Post

Jadwal TV ANTV Jumat 14 Januari 2022: Ada Silsila, Mega Bollywood Stree dan Petualangan Cinta Nyi Blorong

Jadwal TV ANTV Jumat 14 Januari 2022: Ada Silsila, Mega Bollywood Stree dan Petualangan Cinta Nyi Blorong

14 Januari 2022, 00:10 WIB

Karawang Post

Ramalan Karier Harian Zodiak Virgo, Jumat 14 Januari 2022

Ramalan Karier Harian Zodiak Virgo, Jumat 14 Januari 2022

14 Januari 2022, 00:10 WIB

Kayong Today

Film Keluarga Cemara 2 Segera Tayang di Bioskop, Ara Tampilkan Kemampuannya!

Film Keluarga Cemara 2 Segera Tayang di Bioskop, Ara Tampilkan Kemampuannya!

14 Januari 2022, 00:10 WIB
X