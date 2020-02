Doa Dipenghujung Salat Sebelum Salam

View this post on Instagram

ALLAHUMMA A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIK Ini adalah doa yang diwasiatkan karena cintanya Rasulullah kepada Mu'adz, berdoalah pada akhir sholat (sebelum salam) . "...Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berdzikir mengingat-Mu, bersyukur pada-Mu, dan memperbagus ibadah pada-Mu).” (HR. Abu Daud dan Ahmad, shahih) Ayoo Sahabat, mari kita amalkan doa ini. #tauhiid #islam #rahmatanlilalamin #daaruttauhiid #aagym #dakwah #dakwahdigital