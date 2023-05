Belum Dapat Email Verifikasi Rekrutmen Bersama BUMN 2023? Berikut Penyebab dan Solusinya

PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023 telah dibuka mulai 11 Mei 2023 hingga 20 Mei 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/.

Sebelum melakukan pendaftaran untuk mengikuti program tersebut, calon pelamar pun diharuskan membuat akun terlebih dahulu pada situs resmi dengan mengisi nama lengkap, email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Setelah itu, calon pelamar akan mendapatkan email verifikasi untuk mengaktifasikan akun agar nantinya dapat melakukan melamar kerja ke perusahaan-perusahaan yang mengikuti program Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

Hingga saat ini, banyak calon pelamar yang mengeluhkan bahwa mereka belum mendapatkan email verifikasi atau aktivasi tersebut. Lantas, apa yang harus dilakukan jika email verifikasi belum masuk? Berikut penjelasannnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @fhci.bumn.

Baca Juga: Kontraknya Habis Akhir Musim, N'Golo Kante Isyaratkan Tetap Berkostum Chelsea

Menurut keterangan akun Instagram tersebut, ada beberapa penyebab mengapa email aktivasi belum sampai ke alamat email calon pelamar. Salah satunya lantaran antrian di email, apalagi jumlah pelamar program tersebut juga terbilang banyak.

“Hal ini disebabkan adanya antrian di email mengingat banyaknya pelamar. Bisa juga karena kesalahan input email (typo), email yang di cek dengan yang didaftarkan berbeda, sehingga email tidak diterima,” kata akun @fhci.bumn, dikutip pada Jumat, 12 Mei 2023.

Dalam Instagram @fhci.bumn, dijelaskan bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan calon pelamar jika belum mendapatkan email verifikasi, yakni;

- Pastikan email tidak salah penulisan.

- Mengecek kotak masuk, promotion, spam, junk, dan all mail.

- “Mark as Not Spam” bagi email yang masuk ke folder spam.

- Maksimum pengiriman email verifikasi 1x24 jam setelah mendaftar.

Baca Juga: Penjual di Pasar Gedebage Bandung Todong Pisau hingga Ancam Bunuh Pembeli, Diduga Modus Penipuan