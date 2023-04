LPPOM MUI Buka Lowongan Kerja April 2023, Lulusan S1 Jurusan Hukum Boleh Melamar

PIKIRAN RAKYAT – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI membuka lowongan kerja (loker) pada April 2023. Dalam artikel ini, terdapat syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang berminat untuk mengajukan lamaran kerja tersebut.

LPPOM MUI merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah sebuah produk pangan, obat-obatan dan produk kosmetika aman dikonsumsi. Hal tersebut dilihat dari segi kesehatan, dan sisi pengajaran agama Islam, terkait dengan halal.

Lembaga tersebut memiliki visi untuk menjadi terdepan dalam solusi jaminan halal. Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI pun berkehendak untuk mempertahankan posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional dan internasional.

Oleh karena itu, misi LPPOM MUI adalah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya melalui layanan unggul, hubungan kemitraan saling menguntungkan, sumber daya insani berkompetensi tinggi dan inovasi berkelanjutan. Kemudian, misinya yang lain adalah mengembangkan Standar Sertifikasi Halal yang menjadi acuan komunitas halal nasional dan internasional.

Pada April 2023 ini, LPPOM MUI membuka lowongan kerja untuk posisi Legal and Compliance Specialist dengan deskripsi tugas, dan syarat sebagai berikut ini;

Deskripsi Tugas

- Melakukan pengkajian atas perjanjian hukum yang dibuat oleh organisasi.

- Melakukan korespondensi hukum dengan pihak tertentu (internal dan eksternal).

- Mengelola risiko hukum lembaga.

- Memberikan legal advice.

- Melakukan administrasi dokumen legal secara sistematis.

- Menangani Good Corporate Governance and Government Relationship.

Syarat pencari kerja

- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 jurusan Hukum (lulusan S2 jadi nilai lebih),

- Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai staf di bidang terkait, terkhusus kaitannya dengan Good Corporate Governance and Government Relationship,

- Memiliki pemahaman yang komprehensif, luas dan up to date mengenai hukum (seperti UU Cipta Kerja dan UU JPH),

- Pro aktif dan memiliki inisiatif yang tinggi,

- Memiliki kemampuan analisa, komunikasi dan negosiasi yang baik,

- Mampu membuat tata kelola dokumen yang sistematis,

- Bersedia ditempatkan di Kota Bogor.