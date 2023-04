3 Perusahaan BUMN Buka Lowongan Kerja April 2023: Posisi yang Dibuka, Syarat, dan Batas Akhir Pendaftaran

- Pendidikan minimal D3/D4 Penilaian Aset,





- IPK minimal 3,00,





- Usia Maksimal 27 tahun,





- Familiar dengan

Feasibility Study

dan

Highest and Best Use

,





- Berpengalaman dibidang penilaian dan/atau pemasaran asset,





- Bersedia ditempatkan di Yogyakarta.