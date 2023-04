Info Lowongan Kerja BUMN April 2023, PT Pegadaian Cari Lulusan S1 Teknologi Informasi

PIKIRAN RAKYAT – PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan pekerjaan pada April 2023. Dalam artikel ini, terdapat syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang berminat untuk mengajukan lamaran kerja tersebut.

PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Dalam melaksanakan bisnisnya, PT Pegadaian pun berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

PT Pegadaian memiliki visi untuk menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Oleh karenanya, misi yang dilaksanakan PT Pegadaian adalah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.

Kemudian, memperluas jangkauan layanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder, serta memberikan service excellence dengan fokus nasabah.

Baca Juga: BP2MI Sebut Pelaku TPPO Musuh Negara: Memberikan Perlindungan Terhadap PMI

Pada April 2023 ini, PT Pegadaian membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Specialist IT Governance. Berikut deskripsi pekerjaan, dan syarat untuk melamar lowongan tersebut;

Deskripsi pekerjaan

- Membuat petunjuk teknis dan prosedur terkait TI serta monitoring pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah.

- Membuat laporan rutin kepada Manajemen dan stakeholder terkait availability dan kualitas layanan TI berdasarkan laporan unit kerja masing-masing.

- Membuat dokumentasi kegiatan TI sebagai bagian dari tata kelola TI sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengidentifikasi dan menganalisa pengendalian risiko untuk meminimalisir risiko dalam pelaksanaan kegiatan operasional TI.