Info Lowongan Magang di PT Angkasa Pura Logistics, Mencari Mahasiswa Semester Akhir

PIKIRAN RAKYAT - PT Angkasa Pura Logistics membuka lowongan magang bagi mahasiswa. Dalam artikel ini terdapat syarat dan ketentuan bagi calon pelamar.

PT. Angkasa Pura Logistics atau disingkat dengan APLOG merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN terkemuka yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) yang bergerak dibidang Freight Forwarding, Logistik, Custom Clearance, Terminal Kargo, Regulated Agent serta General Sales Agent.

APLOG didirikan sebagai badan hukum pada tanggal 6 Januari 2012 dan mulai beroperasi serta berkembang dengan cukup pesat dengan menginvestasikan sumber daya manusia dan teknologi untuk menjadi penyedia logistik terbaik di Indonesia.

Perusahaan ini beroperasi dan memiliki 18 Cabang di Bandara Domestik maupun Internasional di Indonesia, dengan Visi To become the most trust-worthy and well-integrated logistics company in Indonesia. Kantor Cabang antara lain Makassar , Balikpapan, Banjarmasin , Surabaya, Bali, Yogyakarta, Semarang, Solo, Manado, Kupang, Ambon, Biak.

PT Angkasa Pura Logistics telah menjalin kerja sama dengan semua maskapai nasional maupun internasional.

Maskapai nasional seperti Garuda Group, Lion Group dan lain-lain, baik komersiil maupun charter. Semua Layanan tersebut didukung dengan fasilitas dan sistem yang mumpuni. PT Angkasa Pura Logistics telah tersertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu serta telah mendapatkan sertifikat operasi dari Kementerian Perhubungan, dan izin operasi dari Otoritas Bandara.

Terjalinnya kerjasama antara Maskapai dengan PT Angkasa Pura Logistik dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha. Terutama, untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke mancanegara dan dapat mendorong perekonomian di Indonesia maupun luar negeri.

Kini PT Angkasa Pura Logistics sedang membuka Internship Program 2023. Berikut persyaratan magang di PT Angkasa Pura Logistics dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Bursa Kerja Depnaker.

Syarat Pelamar

- Mahasiswa aktif semester akhir

- Tidak ada jadwal perkuliahan selama pelaksanaan pemagangan

- Melampirkan surat resmi dari pihak Universitas terkait permohonan pelaksanaan pemagangan

- Melampirkan proposal skripsi/tesis

- Status : Magang (3-6 bulan)