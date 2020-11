Rugikan Negara Rp543 Juta, Kades Sukasukur Kabupaten Tasikmalaya Divonis Lima Tahun Penjara

PIKIRAN RAKYAT - ‎Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Agus bin Ateng selaku Kepala Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Terdakwa dinilai terbukti bersalah dalam perkara penyalahgunaan anggaran Bantuan Keuangan untuk Desa Sukasukur Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 543.207.000.

Putusan tersebut terkuak dalam keterangan tertulis Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat, Rabu, 18 November 2020.

Sebelumnya, agenda persidangan tersebut beberapa kali mengalami penundaan karena padatnya perkara tindak pidana korupsi. Akhirnya, ‎ Ketua Majelis Daryanto, SH, MH beserta anggota memutus perkara sang Kades.

‎"Bahwa dalam Surat putusan Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2020 PN. Bdg yang dibacakan oleh majelis hakim, dalam amar putusannya mengadili ‎bahwa terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 ttg PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 ttg PTPK jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Yayat.

Selain putusan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, terdakwa juga‎ dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 370.207.000.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu.

Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan barang bukti uang sebesar Rp 173 juta dirampas untuk negara.

