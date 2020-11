Plang Peringatan Tsunami di Pantai Pangandaran Jadi Sorotan, Asita Sampaikan Keluhan

PIKIRAN RAKYAT - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) surati BPBD Kabupaten Pangandaran.

Asita atau disebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, mengeluhkan adanya pemasangan plang peringatan tsunami yang terpampang di sepanjang pesisir obyek wisata pantai Pangandaran.

Ketua DPC Asita Kabupaten Pangandaran Adrianus Eko Saputro mengatakan, pengiriman surat ke BPBD tersebut berkaitan dengan banyaknya isu Tsunami di Pangandaran, dan keluhan dari para pelaku travel agen industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Termasuk lanjut Adrianus, perihal pemasangan plang tsunami di pesisir pantai obyek wisata Pangandaran.

"Maka dengan ini kami sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang ASITA Pangandaran mengambil sikap untuk meneruskan keluhan tersebut kepada BPBD Kabupaten Pangandaran," ujar Adrianus, Minggu, 15 November 2020.

Pasalnya menurut dia, narasi yang terpampang di plang terkesan menakut-nakuti terutama bagi wisatawan setelah membaca plang tsunami tersebut.

Menurut Adrianus, banyak keluhan dari wisatawan yang menyampaikan ke pelaku usaha wisata soal isi narasi dan gambar yang tertera di plang tsunami.

Maka kata Adrianus, pihaknya menyampaikan apa yang menjadi keluhan para agen, terutama member ASITA Kab Pangandaran.