Nyaris 700 Perusahaan Luar Negeri Terpikat Investasi di Kawasan Segitiga Rebana Jawa Barat

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2020 pada 16-19 November 2020 ini di Savoy Homann, Bandung dan sejumlah proyek di Jabar pada hari ketiga dan keempat gelaran WJIS.

Sebanyak 27 proyek yang di antaranya berada di Kawasan Segitiga Rebana, Karawang dan Bekasi ditawarkan dengan total nilai investasi sebesar Rp 32,1 triliun.

Pada tahun ini WJIS promosi kawasan investasi baru Kawasan Rebana dengan mengusung tema Invest in West Java for better future tersebut mengundang calon investor dari dalam negeri dan berbagai negara seperti dari Jepang, Amerika, Perancis, Singapura, Malaysia, dan Finlandia dengan total 696 perusahaan sementara yang akan mengikuti one on one meeting untuk tanggal 16 dan 17 November.

Noneng Komara Nengsih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, WJIS merupakan ajang tahunan Pemprov Jabar dalam mempromosikan investasi yang ada di Jawa Barat.

Sampai saat ini Jawa Barat meski pandemic terjadi tapi posisi investasi di Jabar masih rangking satu dari di triwulan 1 sampai triwuan 3 tahun 2020 tingkat nasional.

Artinya Jabar masih tertinggi, menjadi destinasi yang paling banyak diminati oleh investor dan realisasi investasi di 2020 sampai triwulan 3 ini mencapai Rp 86,3 triliun kemudian disusul oleh provinsi provinsi lainnya.

“Tetapi kami tetap harus terus melakukan promosi-promosi. Jadi kami DPMPTSP itu tugasnya memang melakukan pengembangan investasi promosi, investasi kemudian Juga fasilitas investasi, kemudian izin-izin terkait investasi, serta pemantauan , pembinaan kepada para investor. Dan WJIS ini salah satu program kami dalam melakukan promosi investasi, yang pada tahun ini walaupun memang pada masa covid-19 segala sesuatunya sulit anggaran juga demikian tetapi kemudian dengan kolaborasi dengan Bank Indonesia akhirnya kami masih bisa menyelenggarakan WJIS ini yang akan kita lakukan selama 4 hari yaitu dari tanggal dari tanggal 16-19 November 2020,”ujar Noneng dalam jumpa pers di Hotel Savoy Homann,Kota Bandung, Rabu, 11 November 2020.

Noneng menjelaskan, dalam empat hari tersebut, dua hari pertama di antaranya akan digelar di Savoy Homann kemudian hari ketiga itu ground breaking Surya Cipta yang namanya Subang Smartpolitan karena WJIS nanti merupanaa branding Rebana. Kemudian di hari ke-4 nya site visit ke Rebana.