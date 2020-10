Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Jabar, Telur Ayam Broiler Alami Penurunan

PIKIRN RAKYAT – Pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengumumkan harga rata-rata kebutuhan pokok.

Harga rata-rata kebutuhan pokok di Jabar ini diketahui telah mengalami beberapa penurunan dan juga kenaikan.

Seperti pada hari ini, komoditi yang mengalami penurunan harga adalah telur ayam broiler.

Harga ini merupakan dari hasil survei yang dilakukan Disperindag Jabar di 5 lokasi pasar yang ada di Kota Bandung.

Dan berikut ini merupakan harga- harga kebutuhan pokok menurut data Disperindag Jabar dari hasil survei.

Daging sapi murni seharga Rp117.000 per kilogram, daging ayam kampung seharga Rp66.250 per kilogram, daging ayam broiler seharga Rp29.600 per kilogram.

Telur ayam kampung seharga Rp47.000 per kilogram, telur ayam broiler seharga Rp21.500 per kilogram, dan ikan kembung dengan harga Rp39.000 per kilogram.