Pilkada Pangandaran, Calon Bupati Jeje Wiradinata Luncurkan Kartu Juara

PIKIRAN RAKYAT - Selain menyampaikan ide dan gagasan yang tertuang dalam visi misi pasangan JUARA (Jeje Wiradinata dan Ujang Endin Indrawan) di pilkada 2020, dalam kampanyenya Jeje juga menyampaikan, akan meluncurkan Kartu Pangandaran Juara.

"Hanya dengan satu kartu Pangandaran Juara bisa multi fungsi," kata Jeje usai melaksanakan di hari pertama kampanyenya di Desa Pagerbumi, Kecamatan Cigugur, Kab Pangandaran, Rabu, 30 September 2020.

Jeje mengatakan, untuk mempertajam visi misinya, konsepnya adalah dengan kartu Pangandaran Juara yang memiliki multi fungsi diantaranya, untuk petani memiliki dua fungsi.

Pertama fungsi untuk kebutuhan warga, yang kedua apabila warga tidak memiliki kartu BPJS, tidak perlu lagi membuat surat keterangan dari desa. Cukup pakai kartu Pangandaran Juara.

"Kartunya satu tapi nanti tergantung siapa yang menerimanya. Nah basis data ini akan menjadi penting," kata Jeje.

Kata Jeje, kartu Pangandaran Juara itu akan dilaunchingkan, dan akan di door to door kan ke rumah-rumah.

"Nama kartu Pangandaran Juara. Juara itu nomor satu. Jadi Juara itu is the best," pungkasnya.

Terdapat 4 kartu Pangandaran Juara yang dijadikan menjadi 1 kartu yang bisa fungsi dan akan diluncurkan oleh pasangan Juara untuk mempertajam visi misinya pada pilkada 2020.