Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Ruas Jalan Majalengka, Satu Tewas Seketika dan Dua Luka Ringan

PIKIRAN RAKYAT - Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terjadi di ruas jalan antara Majalengka-Rajagaluh tepatnya di depan Kantor Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, mengakibatkan satu orang tewas dan dua luka ringan, Jumat 11 September 2020.

Korban meninggal adalah Farid (28) warga Desa Sinargalih, Kecamatan Manis, Purwakarta. Serta dua korban lyuka ringan yaitu kernet kendaraan Truk Tronton No Pol D 9818 VD, Lili (25) warga Pasir Huni, Desa Talaga Wangi, Kecamatan Pakejeung, Kabupaten Garut dan penumpang kendaraan Honda Civic No Pol E 1685 AU, Karunia (25) warga Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Menurut keterangan Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso disertai Kasubah Humas Riyana, musibah kecelakaan terjadi pikul 01.05 WIB. Kecelakaan terjadi saat kendaraan Suzuki Carry Pick Up No Pol D 8942 UC yang dikemudikan oleh M Cecep Fauzi dan ditumpangi Farid yang datang dari arah Majalengka menuju Rajagaluh di tempat kejadian menabrak bagian belakang samping kanan Kendaraan Truk Tronton No Pol D 9818 VD yang sedang di parkir di bahu jalan sebelah kiri menghadap ke arah Rajagaluh, kendaraan sebelumnya dikemudikan oleh Agus Makmun dengan kernet Lili.

Kemudian kendaraan Suzuki Carry Pick Up No Pol D 8942 UC hilang kendali oleng ke arah kanan kemudian bertabrakan dengan kendaraan Honda Civic No Pol E 1685 AU yang dikemudikan Rendi Noviyandi yang ditumpangi bersama Kurnia datang dari arah Rajagaluh menuju Majalengka atau arah berlawanan.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang kendaraan Suzuki Carry Lili, meninggal seketika di lokasi kejadian.

“Begitu kejadian baik korban meninggal dan korban luka ringan segera dilarikan ke RSUD Majalengka untuk mendapatkan penanganan medis.” kata Kapolres.***