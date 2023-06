Jelang Idul Adha 2023, Barang di Pasar Pangan Murah di Majalengka Habis dalam 3 Jam

PIKIRAN RAKYAT - Mengantisipasi gejolak harga jelang Idul Adha Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka gelar bazar pangan murah, dengan menyediakan sembako yang kesemuanya jauh di bawah harga pasar, pada Senin, 26 Juni 2023.

Ber ton-ton beras serta beberapa kuintal gula putih, minyak goreng, dan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lainnya habis terjual dalam waktu tiga jaman.

Lantaran harga barang di bazar jauh di bawah harga pasar, maka pasar tersebut diserbu ratusan ibu-ibu yang ingin mendapatkan barang yang diinginkan. Mereka antre ke belakang hingga bermeter-meter, ada juga yang berjubel tak beraturan hingga pedagang kewalahan melayani pembeli.

Barang yang paling banyak diserbu adalah beras, gula putih, telur, serta sejumlah komoditas sayuran. Untuk beras premium dibanderol Rp12.000 per kg yang di pasaran mencapai Rp13.000-Rp13.500 per kg.

Gula pasir Rp13.000 per kg, di pasar lebih mahal Rp1.000, kemudian telur ayam dijual seharga Rp30.000 per kg, sedangkan di pasaran harga telur telah mencapai Rp33.000 per kg hingga Rp34.000 per kg. Bawang merah dijual seharga Rp28.000 per kg sedangkan di pasar tradisional mencapai Rp40.000 per kg.

Beberapa pengunjung pasar pangan murah, Edah dan Ijoh serta Inah mengaku rela antre untuk mendapatlan beras dan gula putih. Sayangnya gula putih tidak bisa membeli dalam jumlah banyak karena stoknya sudah sedikit, pembeli banyak.

“Semua gula putih akan membeli banyak untuk dijual kembali, tapi katanya tidak bisa banyak jadi hanya beli 5 kg,” kata Inah.