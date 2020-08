Bank Indonesia Tasikmalaya Batasi Penukaran Uang Baru Pecahan Rp75.000, Satu KTP Satu Lembar

PIKIRAN RAKYAT - Meski animo masyarakat untuk menukarkan uang pecahan baru Rp75.000 cukup tinggi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya membatasi penukaran pecahan Rp75.000 tersebut dan hanya melayani sebanyak 150 orang per hari.



"Kita hanya melayani sebanyak 150 orang penukar per hari dengan jumlah penukaran hanya satu lembar per KTP, meski saat ini animo masyarakat yang ingin menukarkan uang cukup tinggi," ujar Kepala Bank Indonesia KPw Tasikmalaya Heru Saptaji, Selasa, 18 Agustus 2020.



Menurut Heru, pembatasan penukaran pecahan Rp75.000 guna menghindari terjadinya kerumunan warga karena saat ini masih dalam kondisi pandemi covid -19 dimana semua orang masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

Tak hanya kata Heru, warga yang mau menukarkan uang pecahan baru juga diharuskan mentaati protokol kesehatan saat mau menukarkan uang.

Untuk itu kata dia, pihaknya memberlakukan protokol kesehatan mulai dari gerbang masuk dimana petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh, mengisi Assesment setelah lolos dari pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, pakai masker dan menunggu tempat duduk yang sudah disediakan untuk menunggu giliran penukaran.



"Yang nunggu ditempat tunggu juga kita batasi hanya sebanyak 10 orang," kata Heru.

Du kantor KPw BI Tasikmalaya sendiri, penukaran uang sendiri ujar Heru, baru dapat dilaksanakan mulai hari Selasa.

Dengan dibatasi hanya sebanyak 50 orang per termin, yaitu mulai dari pukul 08.00 hingga 09.50 untuk termin pertama, pukul 09.50 hingga 10.50 termin kedua dan pukul 10.50 hingga 11.50 WIB termin ketiga dengan total penukaran 150 orang penukar.

"Waktu penukarannya sendiri akan berakhir pada 30 September 2020," kata Heru.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat ujar dia, untuk keperluan penukaran uang baru Rp75.000 di Tasikmalaya, BI akan menjadwalkan lagi pada Bulan Oktober mendatang dan bekerja sama dengan beberapa bank swasta untuk mendistribusikan pecahan Rp75.000 ke masyarakat.



Adapun Bank - bank yang akan ditunjuk yakni Bank Mandiri, BRI, BCA, CIM Niaga dan BNI." Dengan begitu penukaran uang tidak terpusat di BI, tetapi juga di bank - bank yang telah kita tunjuk," ujar Heru.



Sebelumnya Bank Indonesia resmikan pengeluaran dan pengedaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) berbentuk uang kertas pecahan Rp75.000.

Peresmian tersebut menandai mulai berlakunya uang Rupiah kertas pecahan

Rp75.000 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), yang sekaligus merupakan Uang Peringatan (commemorative notes), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***