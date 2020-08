Tak Terjamah 18 Tahun, Warga Sulap Lahan 1,4 Hektare di Taman Yasmin Bogor Sebagai Hutan Kota

PIKIRAN RAKYAT - Belasan tahun tak terjamah dan termanfaatkan, warga RW 14 Taman Yasmin Sektor 1 Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sepakat mengubah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di kawasan tersebut menjadi hutan kota.

Ketua RW 14 Taman Yasmin Gunawan Wibisono menuturkan, fasos fasum tersebut telah 18 tahun tak terjamah. Bahkan, warga pun tak berani masuk ke kawasan itu.

“Sejak bulan puasa, kami rapat dengan RT dan kelurahan. Warga setuju, ini dibikin jogging track,dengan catatan seluruh pohon enggak boleh ada yang ditebang,” tutur Gunawan Wibisono dalam peluncuran Hutan Kota, Taman Yasmin, Selasa, 18 Agustus 2020.

Selama kurang lebih 4 bulan, warga bergotong royong menyulap lahan terbangkalai itu. Mereka membangun lintasan lari, tanpa menebang pohon. Selain itu, warga juga mempertahankan habitat hewan-hewan di sana seperti burung, ayam, musang, bahkan ular.

“Artinya ini kebermanfaatan yang kita sampaikan masyarakat. Itu goal utamanya. Sampai hari ini kita juga terus menyerukan go green for better living. Jadi banyak slogan-slogan itu di sana, itu upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di sana,” ucap Gunawan.

Menurut Gunawan, dalam membangun hutan kota, warga RW 14 juga terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pemkot Bogor, lanjut Gunawan sangat mendukung program tersebut.

“Kita selalu berafiliasi dengan OPD. DLH tiap dua hari sekali juga bersihkan Kali Angke, kita juga berkonsolidasi dengan lurah Cilendek Timur. Mereka support besar-besaran. Warga juga di sini, kita di-support anggaran, kurang lebih Rp 15 juta incase-nya,”ujar Gunawan.

Menurut Gunawan, hutan kota tersebut khusus didedikasikan untuk warga. Saat ini, lebih dari 150 tanaman ada di hutan tersebut. Tanamannya beragam mulai dari tanaman keras, buah, hingga tanaman obat dan keluarga. Selain itu, RW 14 juga mendapatkan bantuan bibit lebih dari 1000 dari Kelurahan Babakan Pasar.