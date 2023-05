Harga Gabah di Majalengka Melonjak, Penjualan Beras Kena Imbas

PIKIRAN RAKYAT - Harga gabah di Kabupaten Majalengka terus melonjak, saat ini telah mencapai Rp630.000 per kuintal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap harga beras di tingkat eceran yang sudah mencapai Rp13.000 untuk kualitas premium dan kualitas medium seharga Rp12.000 per kg.

Menurut keterangan sejumlah pedagang beras di Pasar Majalengka, kenaikan harga beras tersebut sudah terjadi sejak sebelum lebaran. Turunnya harga beras hanya sebentar pada saat puncak musim panen.

“Harga beras premium Rp12.000 itu hanya sebentar karena langsung naik lagi,” ujar Ujang, pedagang beras.

Pemilik penggilingan gabah di Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Majalengka, Sudirno mengungkapkan, harga gabah masih berada di posisi Rp600.000 per kuintal menjelang lebaran. Begitu usai lebaran harga langsung melonjak Rp620.000 per kuintal kemudian naik lagi menjadi Rp630.000 per kuintal.

Kenaikan harga ini kemungkinan dipicu oleh menipisnya stok gabah di tingkat petani. Sudirno mengaku kini kesulitan untuk memperoleh gabah karena hanya sebagian kecil petani yang diduga masih menyimpan gabah.

“Harga gabah tahun ini benar-benar tidak menentu. Petani juga sepertinya sudah tidak menyimpan gabah karena sudah dijual sebelum lebaran lalu, ketika banyak pembeli yang datang menawarkan harga tinggi,” ujar Sudirno.

Menurutnya, pada musim panen kedua tahun lalu, harga gabah kering giling hanya mencapai Rp550.000 per kuintal sedangkan saat ini harga diprediksi akan melebihi Rp650.000 per kuintal, karena musim panen masih cukup lama, usia tanaman sebagian baru pemupukan pertama.

Harga jual beras sekarang ini kata Sudirno tidak seimbang dengan harga pembelian gabah yang terus melambung, sedangkan harga jual di tingkat penggilingan hanya mencapai Rp11.200 untuk kualitas premium.