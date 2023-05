Kejari Cianjur Tahan Kepala Desa yang Korupsi, Diduga Rugikan Negara hingga Rp300 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Negeri Cianjur melakukan penahanan terhadap seorang kepala desa Kabupaten Cianjur yang menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 2020-2021 yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Yudi Prihastoro mengatakan, jika kepala desa tersebut menyalahgunakan APBDes dengan tidak mengerjakan beberapa kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai.

"Tersangka Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Tanggeung, yang berinisial SA ini pada tahun 2020 ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dan volumenya yang dikurangi," ujar Yudi, di Kantor Kejaksaan Negeri Cianjur pada Senin, 8 Mei 2023.

Yudi mengatakan, pekerjaan yang tidak dilakukan pada 2020 yakni pekerjaan rapat beton di beberapa jalan desa, dan juga pekerjaan beton TPT, sanitasi permukiman, kegiatan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, yang dilakukan sendiri dengan melibatkan keluarga, serta nonfisik operasional pemerintah desa yang sebagian tidak dibelikan, administrasi pajak bumi, perpustakaan mini, posyandu, dan lainnya.

"Pada tahun 2021 juga ada yang tidak dilaksanakan pemeliharaan jalan desa, nonfisik ada kegiatan operasional pemerintah desa, intinya sama dengan tahun 2020, dari semua kegiatan menimbulkan kegiatan negara Rp339.803.962," kata Yudi.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo 64 ayat 1 KUHP, subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001.

"Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari dan dilakukan penahanan di Lapas Cianjur dengan ancaman 20 tahun penjara, uang yang digunakan sebagian diperuntukkan mencicil kredit bank sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi," katanya.***