6 Hari Pascalebaran, Harga Bahan Pokok di Tasikmalaya Berangsur Turun

PIKIRAN RAKYAT - Enam hari pascalebaran 2023/1444 H, harga-harga bahan pokok di sejumlah pasar di Kota Tasikmalaya mulai mengalami penurunan.

Berdasarkan pantauan di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Tasikmalaya, pada Jumat, 28 April 2023, setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi selama musim Lebaran, harga bahan pokok berangsur turun walaupun belum semuanya kembali ke harga semula.

Menurut sebagian pedagang di Pasar Cikurubuk, kenaikan bahan pokok sudah biasa terjadi ketika memasuki H-3 Lebaran hingga H+4 Lebaran. Sedangkan setelah melewati H+4 setelah Lebaran, harga-harga bahan pokok biasanya akan turun hingga kembali ke harga normal.

Saat ini, penurunan harga salah satunya mulai memengaruhi harga daging sapi, daging ayam kampung, ayam sayur, dan beberapa jenis sayuran. Harga daging sapi yang pada musim Lebaran sempat menembus angka Rp150.000 hingga Rp160.000 per kg, kini berkisar Rp135.000 hingga 140.000 per kg.

H. Popon, salah seorang penjual daging sapi di Pasar Cikurubuk membenarkan informasi tersebut.

"Ramainya permintaan daging oleh masyarakat selama musim Lebaran biasanya tidak lebih dari satu minggu yaitu mulai H-2 Lebaran hingga H+4 Lebaran. Nah setelah itu biasanya pembeli mulai berkurang dan harga daging pun biasanya mulai turun kembali," ujar Popon.

Selain daging sapi, penurunan harga juga terjadi pada harga daging ayam kampung dan ayam sayur. Harga ayam kampung yang pada musim Lebaran mencapai Rp75.000 per kg, kini turun menjadi Rp65.000 per kg. Sedangkan ayam sayur yang sempat mencapai Rp45.000 per kg, kini mulai turun menjadi Rp35.000 per kg.