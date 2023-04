Arus Lalu Lintas Dipadati Wisatawan, Jalur Puncak Masih Berlakukan One Way

PIKIRAN RAKYAT - Arus balik Lebaran 2023 di Jalur Puncak masih memberlakukan sistem satu arah atau one way. Meski saat ini arus berangsur normal dan tidak terjadi kepadatan, polisi terus mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan.

Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Anaga Budiharso mengatakan, mengonfirmasi penerapan sistem satu arah tersebut.

"Pagi kita berlakukan one way ke atas, jam 12 sampe sekarang masih one way ke arah Jakarta," kata Anaga, pada Rabu, 26 April 2023.

Anaga mengatakan, arus lalu lintas di kawasan Haurwangi terpantau lancar tidak terjadi kepadatan.

"Arus alhamdulillah sudah normal tidak ada kepadatan," katanya.

Kapolres Cianjur, AKBP Aszhari Kurniawan mengatakan, terkait arus balik atau arus mudik di Cianjur kususnya di Jalur Puncak, sebelumnya terjadi kepadatan karena volume kendaraan yang meningkat dari biasanya.

"Sebenarnya kalau dari hitungan persentase lebih banyak wisatawan dari pada pemudik atau arus balik, selama beberapa hari kemarin terpantau memang arusnya padat terjadi lonjakan arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak karena volume kendaraan memang tinggi dibandingkan dengan hari biasa atau weekend ini bisa diakatakan luar biasa peningkatannya," kata Kapolres.

