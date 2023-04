Puncak Arus Balik Lebaran 2023, One Way di Jalur Puncak Cipanas-Cianjur Diberlakukan

PIKIRAN RAKYAT - Arus balik mudik lebaran 2023 di Jalur Puncak Cipanas-Cianjur dikabarkan dalam kondisi ramai lancar. Meski begitu Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur memberlakukan sistem satu arah dengan kondisi yang tentatif hal itu untuk mencegah terjadinya kemacetan total.

Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Anaga Budiharso Budhiarso mengatakan bahwa petugas terus melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalur Utama agar lalu lintas bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Ratusan polisi disiagakan guna membantu mengatur lalu lintas dan meminta pengendara untuk tetap mematuhi aturan.

"Kepadatan lalu lintas di jalur Puncak didominasi oleh warga yang hendak bersilaturahmi dan berwisata di daerah tersebut kan terakhir sebelum masuk kerja hari Rabu ditambah banyak kendaraan arus balik mudik, diperkirakan arus balik pertama antara hari kemarin dan hari ini (Selasa)," kata Anaga saat dikonfirmasi pada Selasa, 25 Maret 2023.

Untuk meminimalisasi kendaraan terjebak dalam antrean panjang, polisi mengimbau agar warga mengambil jalur alternatif seperti Hanjawar-Pacet atau Sukaresmi-Cikalongkulon.

"Kalau di Cianjur arus masih untuk wisata terpantau penuh, namun tidak sampai mengekor ke jalur utama, karena lokasi wisata berada di dalam seperti taman bunga ataupun Cibodas, jadi tidak ada kepadatan ke Jalur Utama, untuk One Way sendiri sifatnya tentatif melihat perkembangan arus," katanya.

Anaga menuturkan, sistem satu arah terus diberlakukan agar kondisi lalu lintas bisa terpantau lancar.

"Kita koordinasi dengan Polres Bogor, pagi tadi sampai dengan pukul 12 Siang kita lakukan One Way untuk ke Arah Bogor atau Jakarta, dilanjut pada jam 6 Sore juga kembali dilakukan One Way dari arah Cianjur menuju Jakarta," katanya.***