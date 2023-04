Kecelakaan di KM 153 Tol Cipali Hari Ini, 3 Orang Meninggal dan 9 Lainnya Luka-luka

PIKIRAN RAKYAT - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Cokampek-Palimanan (Cipali) tepatnya di KM 153 Jalur A (one way) Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka menimpa Daihatsu Grandmax Minibus No Pol B 1271 TMK. Akibatnya, tiga orang meninggal dunia, satu orang luka berat, dan delapan lainnya luka ringan, pada Selasa, 25 April 2023.

Menurut keterangan Kapolres Majalengka, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Novianto, tiga korban meninggal dunia atas nama Zaraya (2) dan Nadiva Inara (4) yang merupakan warga Kampung Sukapura, RT 004/004, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Mereka meninggal di lokasi kejadian.

Satu korban meninggal lainnya, Fitria Ningsih (32), warga Jl Mutiara Regency, RT 001/012, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang yang meninggal di RSUD Cideres.

Baca Juga: Data Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 18-23 April: 1.457 Kecelakaan, 189 Meninggal Dunia

Korban luka berat Ratnasari (32), warga Dusun Curah Kalong Tengah, RT 02/022, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sedangkan korban luka ringan adalah Buhari (41) yang juga pengemudi kendaraan asal Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Farhanah (32), Sabila (11) yang juga warga Cilincing.

Korban lainnya Jamal Furqon (36), Dinda (3), dan Gita (10) merupakan warga Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, serta Sri Muntani (32) dan Tosan (42) warga Jalan Asem Keranji, Rt 08/05, Desa Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo.

Kecelakaan terjadi sekira pukul 10.50 WIB, ketika kendaraan yang Daihatsu Grandmax Minibus No Pol B 1271 TMK yang dikemudikan Buhari yang membawa 11 orang penumpang melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo (di jalur one way).

Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2023, Catat Jam Rawan Macet di Jalan Raya Rancaekek Bandung

Di tempat kejadian, diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan hilang kendali hingga oleng masuk row lalu naik lagi. Kemudian, kendaraan mengarah ke bahu luar dengan posisi akhir terbalik miring dan roda di samping bahu luar menghadap barat.