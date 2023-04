H+4 Lebaran 2023, Harga Daging dan Sayuran di Majalengka Belum Turun

PIKIRAN RAKYAT - Harga sejumlah komoditas pangan pada H+4 Lebaran 2023 masih tinggi.

Hanya daging ayam yang harganya sudah mulai turun. Walaupun hanya turun Rp 3.000 per kg dari harga sebelumnya yang sempat melonjak hingga Rp 50.000 per kg untuk daging ayam broiler. Sementara daging sapi masih tetap tinggi Rp 180.000 per kg.

Belum normalnya harga tersebut salah satunya diduga karena situasi transaksi jual beli belum normal. Para pedagang masih banyak yang belum berjualan kembali karena menganggap saat ini masih suasana Lebaran. Maka dari itu, hanya beberapa pedagang yang sudah mulai berjualan.

Pedagang daging sapi di pasar tradisional Majalengka misalnya, baru dua kios yang buka. Sebagian besar masih tutup. Pedagang daging ayam brioler dan ayam kampung pedagang yang sudah buka bisa dihitung dengan jari. Sementara pedagang sayuran, beberapa di antaranya sudah mulai membuka kios.

Baca Juga: Harga Komoditas Pangan Mulai Naik, Warga Tetap Berjubel di Pasar Tradisional Cimahi

Pedagang daging ayam, Mimin dan Yayah mengaku hanya menyediakan beberapa puluh kilogram daging ayam. Mereka beralasan, khawatir barang tersisa banyak karena masih suasana Lebaran.

“Hanya sekitar 40 kg, biar nanti kalau kurang nambah atau ngambil dari teman. Ini mah daripada di rumah nganggur,” ungkap Mimin yang mematok harga daging ayam broiler sebesar Rp 46.000.

Yayah menyebutkan, penurunan harga daging ayam baru terjadi Selasa, 25 April 2023 karena sehari sebelumnya harga masih sebesar Rp 50.000, seperti saat H-1 lebaran. Untuk harga daging ayam kampung masih mencapai Rp 100.000 per kg, sedangkan normalnya hanya mencapai Rp 70.000 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi saat menjelang Lebaran melonjak tajam hingga mencapai Rp 180.000 per kg, naik sebesar Rp 40.000 untuk setiap kilogramnya. Biasanya harga daging sapi hanya mencapai Rp 140.000 per kg, dan daging kambing jauh lebih mahal lagi, mencapai Rp 200.000 per kg. Sedangkan hari-hari sebelumnya, biasa dibanderol dengan harga Rp 160.000 per kg.