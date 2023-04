Mudik Lebaran 2023: Polres Majalengka Siapkan Fasilitas Pijat Gratis bagi Pemudik di Pos Pengamanan Km 166

PIKIRAN RAKYAT - Polres Majalengka menyiapkan fasilitas pijat refleksi gratis di Pos Pengamanan Km 166 bagi para pemudik yang kelelahan. Diharapkan badan para pemudik bisa kembali bugar setelah menggunakan fasilitas itu.

Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Novianto mengungkapkan, petugas yang berada di rest area nanti akan menyasar para pengendara yang kelelahan menyetir dengan memberikan pijat refleksi secara gratis.

"Kami menyiapkan tukang pijat, satu untuk refleksi, satu untuk pijat kaki, karena naik mobil, kan. pasti pegal. Nah, kami siapkan kurang lebih 10 (fasilitas pijat) untuk melayani masyarakat. Kalau misalnya berhenti di rest area, kita berikan pelayanan tersebut," sebut Kapolres.

Personel Pengamanan Ops Ketupat Lodaya 2023 Polres Majalengka melakukan persiapan one way di Tol Cipali pada Selasa, 18 April 2023. Persiapan one way akan dilakukan di Jalan Tol Trans Jawa mulai Km 72 sampai 414, mulai dilakukan.

Personel Pos Pam Ketupat Lodaya Polres Majalengka mulai melakukan pengosongan di rest area KM 164 arah Jakarta maupun di Gate Tol Kertajati.

“Sedangkan one way akan dilakukan pada kilometer 72 Tol Cipali sampai dengan Kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung,” sebut Kasat Lantas Polres Majalengka Ajun Komisaris Polisi Ngadiman.

Selama one way diberlakukan, kendaraan yang akan ke arah Jakarta menggunakan jalur arteri. Di jalur tersebut, kepolisian sudah menyiapkan Pospam di sepanjang jalur jalan yang akan membantu pengendara bila mengalami masalah di perjalanan.***