H-7 Lebaran 2023: Pasar Tradisional di Ciamis Sepi Pengunjung, Pedagang Mengeluh

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki H-7 Lebaran 2023, suasana di sejumlah pasar tradisional di Ciamis masih sepi pengunjung pada Sabtu, 15 April 2023. Sementara itu, harga kebutuhan pokok dan aneka sayuran relatif stabil.

Berdasarkan pantauan di Pasar Manis, salah satu pasar tradisional terbesar di Ciamis, sejumlah pedagang sayuran tampak mengeluh karena sepi pembeli. Mereka mengatakan, kondisi saat ini lebih sepi dibandingkan masa-masa jelang Lebaran saat pandemi Covid-19. Hal serupa juga dialami pedagang daging ayam.

Sebaliknya, pedagang daging sapi banyak diburu konsumen hingga menjelang siang. Banyak pedagang yang tutup karena kehabisan stok.

“Sekarang pembeli masih sangat sepi, beda dengan dulu waktu pandemi, pada H-7 Lebaran, pasar sudah ramai. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bakal meningkat,” kata Henhen, pedagang sayuran.

Dia mengatakan, saat ini harga sejumlah komoditas pertanian realtif stabil. Cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram, rawit hijau Rp45.000 – Rp50.000 per kilogram, cabai besar keriting merah Rp60.000 per kilogram, dan cabai besar keriting hijau Rp40.000 per kilogram. Tomat bertahan di harga Rp16.000 per kilogram, kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, dan wortel Rp12.000 per kilogram.

Henhen memperkirakan, penyebab masih sepinya pasar karena banyak pemudik yang belum tiba di Ciamis.

“Biasanya, kan, kalau pemudik sudah pulang langsung belanja banyak. Mungkin sekarang belum mudik, jadi pasar masih sepi," tuturnya.

Sepinya pembeli juga dikeluhkan Ny Mamah, pedagang daging ayam. Dia mengaku hanya memotong sekira 50 ekor ayam. Hingga menjelang sore, barang dagangannya masih banyak.