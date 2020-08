Sempat Tertunda, Insentif yang Dinanti Guru Honorer Kabupaten Pangandaran Cair

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sempat tertunda selama 1 bulan, guru honorer di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akhirnya bergembira.

Setelah insentifnya bisa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Hal ini disambut baik oleh ribuan guru honorer, Jumat, 7 Agustus 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar membenarkan, bahwa anggaran insentif guru honorer sudah dicairkan.

"Iya betul,kemarin sudah mulai didistribusikan totalnya mencapai Rp 1,9 miliar," ujar Suhendar.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Pendidikan Agus Nurdin menegaskan, bahwa untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri ada 1.846 guru honorer.

Pemberian insentif dibagi menjadi dua kategori. Bagi guru honorer yang masuk kategori K-2 mendapat insentif sebesar Rp 700.000 per bulan sementara guru honorer Non K-2 sebesar Rp 300.000 per bulan.

"Insentif K-2 Rp 700 ribu/bulan dan Non K-2 Rp 300 rb/bulan," lanjutnya.