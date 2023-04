Lokasi Penukaran Uang Baru di Garut, Sambut Lebaran 2023 dengan Membagikan THR

PIKIRAN RAKYAT - Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia untuk membantu masyarakat yang hendak menukar uang untuk perayaan Lebaran 2023.

Lebaran biasanya dijadikan sebagai momen berkumpul bersama keluarga dan identik dengan membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada sanak saudara. Sehingga masyarakat kerap menukarkan uang agar bisa membagikan THR kepada saudaranya

Untuk wilayah Garut, terdapat beberapa lokasi bank yang menyediakan penukaran uang baru untuk sambut Lebaran 2023 yang dapat dikunjungi:

Baca Juga: 24 Lokasi Penukaran Uang Baru di Majalengka, Persiapan Jelang Lebaran 2023

1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) - JL. AHMAD YANI NO. 65, GARUT

2. BANK PERMATA - JL. CILEDUG NO 97 KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA, KABUPATEN GARUT

3. BANK KB BUKOPIN - JL. GUNTUR SARI NO. 96B, HAURPANGGUNG, KEC. TAROGONG KIDUL, KABUPATEN GARUT

4. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) - JL. MERDEKA NO. 84, GARUT

Syarat Penukaran

Untuk mengurai antrean, bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang baru, hendaknya memenuhi beberapa persyaratan di antara:

Baca Juga: 56 Lokasi Penukaran Uang Baru di Tangerang Raya untuk Lebaran 2023

1. Hadir di lokasi, tanggal, dan waktu sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan.

2. Menyampaikan bukti pemesanan penukaran dalam bentuk digital atau hasil cetak saat melakukan penukaran.