Pejabat Tidak Boleh Buka Bersama, Pemprov Jabar Ubah Konsep Bubos

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Bubos. Bubos, kegiatan tahunan ramadan yang sudah beberapa kali bertransformasi.

Kegiatan yang semula buka bersama on the street kini menjadi Bulan Berbagi Berkah On The Street. Kalimat tersebut jadi kepanjangan dari Bubos tahun ketujuh dengan tema Bertasbih atau berbagi dengan cinta dan penuh kasih.

Bubos yang sebelumnya digelar di jalan raya dan sempat dilaksanakan di Kuningan tahun lalu. Pada ramadhan kali ini akan kembali digelar di area Gedung Sate dengan puncak acara Sabtu, 15 April 2023 mendatang.

Ketua Umum Bubos 7, Atalia Praratya Kamil menuturkan, pihaknya tahun ini mengubah konsep Bubos. Hal itu terkait arahan Presiden RI tidak boleh ada buka puasa bersama untuk pejabat dan kepala daerah. Bukan lagi buka bersama tapi berbagi berkah bersama.

"Konsep berbagi dimunculkan, yang datang tidak dibatasi tapi dijaga. Gratis, bawa sesuatu untuk orang sekelilingnya. Punya korma permen apapun. Itu konsep berbagi. kepada yang membutuhkan," kata Atalia pada Jabar Punya Informasi (Japri) di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 11 April 2023.

Meskipun kasus Covid-19 telah melandai, Panitia Bubos 7 senantiasa mengingatkan kepada warga yang akan hadir untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama acara berlangsung.

Ketua Pelaksana Bubos 7 Dedi Supandi mengatakan, sebelum acara puncak pihaknya telah melalui sejumlah rangkaian kegiatan lain.

Dedi mengatakan ada tujuh agenda besar dalam rangkaian acara Bubos 7 ini. Ada Buka Berkah (Kabah), Kontes Juara Anak Soleh (Koas), Nyantri (Nyakola Nata Karakter Jeung Pangarti), Kegiatan Islam di Sekolah (Kids), Infaq Massal Aktualisasi Masagi, Rantang Cinta, dan Bubos.