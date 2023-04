Perlindungan dan Kepastian Hukum Produk Halal Bagi Umat Islam Adalah Hak Asasi

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan, industri sektor makanan halal Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Demikian dikatakan Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace pada Workshop Aplikasi Sistem Informasi Halal dan Self Declare bagi Pelaku Usaha di Hotel Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 8 April 2023.

Kang Ace yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menegaskan bahwa perlindungan dan kepastian hukum produk halal bagi umat Islam adalah bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi.

“Laporan The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 menyebut industri halal Indonesia terus menunjukkan peningkatan,” sambung Kang Ace.

Peningkatan itu terutama pada sektor makanan halal. Sehingga Indonesia berhasil meningkatkan ekspor makanan halal ke negara-negara OKI hingga mencapai 16 persen.

Pada acara yang dihadiri Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), E. A. Chuzaemi Abidin, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Bandung Barat, Asep Ismail itu, Kang Ace, menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dengan populasi warga Muslim sebanyak 237,5 juta jiwa atau mencapai 86,9% dari total 273 juta jiwa penduduk Indonesia.

Sebab itu, kata dia, sesuai undang-undang, jaminan kehalalan dalam setiap produk yang digunakan umat Islam di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat muslim.

“Jaminana kehalalan itu juga diperlukan sebagai upaya peningkatkan komitmen pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan dan penghormatan terhadap hak asasi,” papar Kang Ace.