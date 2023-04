Hari Kedua Pencarian, Awak Kapal yang Hilang di Pantai Santolo Garut Belum Ditemukan

PIKIRAN RAKYAT - Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap awak kapal ikan Cahaya Abadi yang diduga tenggelam di kawasan Pantai Santolo pada Minggu, 2 April 2023. Upaya pencarian akan terus dilakukan sampai korban berhasil ditemukan atau paling lama sampai 7 hari.

Koordinator Pos SAR Tasikmalaya, Bagus Prayogo, menyebutkan upaya pencarian pada hari kedua atau Senin, 3 April 2023 dilakukan hingga pukul 17.30 WIB. Pencarian untuk sementara terpaksa dihentikan karena cuaca tidak memungkinkan.

"Hingga hari kedua, upaya pencarian terhadap M Zet Santoso, awak kapal Cahaya Abadi yang diduga tenggelam di kawasan Pantai Santolo belum membuahkan hasil. Untuk hari ini upaya pencarian kita hentikan dulu dan besok akan kita lanjutkan kembali", ujar Bagus pada Senin, 3 April 2023.

Baca Juga: Kapal Misterius Tanpa Awak Terdampar di Pantai Santolo Garut

Menurutnya, Tim SAR Gabungan hari ini telah melakukan pencarian dengan membagi tim menjadi 2 search and rescue unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian dengan penyisiran darat dari perkiraan last known position (LKP) ke arah pantai Sayangheulang sejauh 2 kilometer.

Sedangkan SRU 2, imbuhnya, melakukan penyisiran darat dari perkiraan LKP ke arah pantai Cijeruk sejauh kurang lebih 2 kilometer. Namun kedua tim masih belum berhasil menemukan korban.

"Berdasarkan hasil briefing bersama unsur SAR lainnya serta pertimbangan teknis di lapangan, pukul 17.30 WIB kami sepakat untuk menghentikan sementara upaya pencarian. Besok upaya pencarian akan kita lanjutkan mulai pukul 07.30 WIB", katanya.

Bagus mengungkapkan, unsur SAR yang terlibat dalam pencarian korban antara lain Basarnas (Pos SAR Tasikmalaya), Polairud Polres Garut, Pos AL Pangandaran, RN Santolo dan Balawista Santolo.

Baca Juga: Warga Garut Jadi Korban Kebakaran Kapal Pengangkut BBM di NTB