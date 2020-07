Setelah Temuan 40 Kasus Positif Covid-19 di Gedung Sate, 800 Kontak Erat akan Diperiksa

PIKIRAN RAKYAT - Setelah mengetahui adanya 40 orang terkonfirmasi positif, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya langsung melakukan pelacakan atau tracing pada close contact atau orang yang pernah berinteraksi dengan orang yang positif Covid-19 di Gedung Sate.

"Kita tahu 40 positif harus segera kita cek melalui kontak tracing terutama yang paling erat dari terkonfirmasi ini. Kami lakukan dengan pcr di Gedung Sate, semua data terkonfirmasi by name by adress sehingga kami teliti anda ketemu sama siapa, di mana saja dan itu sudah terdata," ujar Setiawan dalam jumpa pers di jalan belakang Gedung Sate, Kamis 30 Juli 2020.

Rasionya, kata dia, satu orang terkonfirmasi di tracing terhadap 20 orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Dengan demikian, pihaknya harus memeriksa 800 orang.

"Yang paling erat, kontaknya, kami juga minta mereka isolasi mandiri, sudah sesuai protokol sesuai aturan," ucap dia.

Diaku dia, pihaknya pun langsung melakukan demografi dimana mereka yang terkonfirmasi dan kontak eratnya tinggal.

"Kami sudah identifikasi itu banyak tinggal di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi tentunya data itu sudah dimasukin ke wilayah-wilayah tersebut," ujar dia.