Jawa Barat yang Pertama di Indonesia, 1.461 Honorer Peroleh SK Penetapan

PARA guru non PNS SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Barat melakukan sujud syukur setelah menerima SK penetapan guru non PNS dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Rabu (29/7/2020). Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menuntaskan seleksi tahap pertama guru non PNS SMA/SMK/SLB negeri.* /Pikiran-Rakyat.com/Ecep Sukirman