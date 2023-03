Tokoh Muda NU Soroti Event Trail Rusuh yang Sebabkan Beberapa Bagian Ranca Upas Rusak: OKB Mentality

PIKIRAN RAKYAT - Event trail yang digelar di Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung menuai sorotan publik lantaran berakhir rusuh. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga mengakibatkan beberapa bagian Ranca Upas yang tumbuh tanaman rusak.

Event motor trail yang digelar di Kampung Cai Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 6 Maret 2023. Sebanyak 3.000 peserta diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut.

Event motor trail ini berakhir rusuh. Selain itu, akibat event motor trail ini juga membuat bunga Edelweis Rawa yang tumbuh di Ranca Upas rusak hingga membuat salah seorang warga tak bisa menutupi kekecewaannnya.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pria di Ranca Upas meluapkan emosi usai event trail tersebut merusak bunga Edelweis Rawa yang dia rawat.

Video itu salah satunya diunggah oleh akun Twitter @MrBekalicky89. Akun tersebut juga membagikan momen ketika komunitas motor trail sedang di Ranca Upas bersiap mengikuti serangkaian acara.

Unggahan itu dibagikan kembali oleh Ainun Najib. Dia menyoroti soal mentalitas masyarakat yang dianggapnya belum maju sehingga bonus demografi hanya akan percuma.

"Rising middle class" BUT with OKB-mentality? I’m not looking forward to “demographic bonus” if the right mentality is not there," ujar Ainun dikutip dari akun Twitter @ainunnajib. (Rising middle class tetapi dengan mentalitas OKB? Saya tidak mengharapkan "bonus demografis" jika tidak ada mentalitas yang benar).

Sebelumnya, seorang pria di Ranca Upas tak bisa menutupi kekecewaan usai melihat beberapa bagian di kawasan Ranca Upas rusak akibat event trail motor yang digelar pada Minggu, 5 Maret 2023.

