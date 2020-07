Berawal Tak Jujur Usai Lakukan Perjalanan, 1 Keluarga Beranggotakan 8 Orang di Bogor Positif Corona

PIKIRAN RAKYAT - Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menyebutkan adanya satu keluarga beranggotakan delapan orang terkonfimasi positif Covid-19.

Delapan orang tersebut yakni bapak dan ibu, kemudian anak dan menantu, serta dua orang cucu. Dua orang dari enam terkonfirmasi positif itu dinyatakan meninggal dunia.

Kasus tersebut, lanjut Retno, harus jadi perhatian besar bagi masyarakat. Jika memaksakan bepergian ke luar kota, Retno mengimbau agar warga bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

“Seharusnya ada kesadaran secara personal kepada orang yang kerap berpergian untuk melapor dan secara patuh mengikuti protokol kesehatan,” Retno mengkonfirmasi, Jumat 24 Juli 2020.

Selain itu, saat berobat, masyarakat harus benar-benar jujur menceritakan riwayat perjalanan keluar kota atau pernah riwayat kontak dengan orang sakit yang diduga terpapar Covid-19.

Kata dia, dua orang meninggal yakni ayah AS dan anaknya F berawal ketika AS mempunyai perjalanan ke Kediri, Jawa Timur. Pascapulang, AS mengeluh sakit dan berebobat ke dokter praktek di Kota Bogor dan Jakarta.

“Sebelum hasil tes swab keluar, AS meninggal dunia. Tetap pemakaman menggunakan protokol kesehatan,” kata Retno.