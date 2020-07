Dulu Pantai Pangandaran Masuk Blacklist karena Kumuh, Sekarang Diapresiasi

PIKIRAN RAKYAT - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Jawa Barat, sangat mengapresiasi pembangunan khususnya di sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Sebelum Pangandaran mekar menjadi daerah otonom baru, ASITA sempat masukkan obyek wisata pantai Pangandaran ke blacklist.

Alasannya, karena banyak deretan tenda-tenda biru di pinggir pantai sehingga terkesan kumuh dan hengkang dari Pangandaran.

Baca Juga: Ekspor Turun 16,6 Persen Akibat Covid-19, Korea Selatan Susul Singapura Alami Resesi Ekonomi

Ketua DPD ASITA Jawa Barat Budi Ardiansyah mengatakan, sejak obyek wisata pantai Pangandaran di-blacklist, perjalanan wisata hanya melayani daerah Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Namun setelah beberapa tahun tidak berkunjung ke Pangandaran, Budi mengaku ada perubahan yang signifikan di beberapa obyek wisata di Kab Pangandaran.

loading...

"Kini pantai Pangandaran sudah bebas dari tenda-tenda biru, sudah bersih dan indah," ungkap Ketua DPD ASITA Jawa Barat Budi Ardiansyah yang didampingi Ketua DPC ASITA Kab Pangandaran Adrian Saputro saat diwawancarai, Kamis, 23 Juli 2020.

Baca Juga: Masih Saja Bahas Omnibus Law Bahkan di Masa Reses, DPR: karena Masih Sangat Panjang

Tidak hanya pantai nya yang bersih, menurut Budi, selama kurun waktu 4 tahun lebih, Bupati (Jeje) telah mampu merubah wajah Pangandaran dengan pesat, mulai dari pembangunan penataan kawasan di obyek wisata pantai Pangandaran juga telah dibangun infrastruktur dan beberapa fasilitas umum sehingga menambah daya tarik wisatawan.

Maka dalam pertemuan nya dengan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam obrolan santainya di hotel Arnawa pada Rabu 22 Juli 2020 malam kemarin, Budi dan Adrian Saputro serta beberapa Ketua DPC ASITA di kabupaten/kota di Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Bupati yang telah berhasil merelokasi pedagang pantai sehingga pantai terlihat bersih seperti Pangandaran dahulu sebelum ada tenda-tenda biru.